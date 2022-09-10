Політика

Росіяни – безкарні. Проте так буде не вічно, – Портников

10 Вересня 2022 20:54
84

Журналіст Віталій Портников вважає, що всі російські військові, які вчиняли злочини в Україні, будуть покарані

Таку думку він вислови в етері телеканалу “Еспресо”.

“Росіяни – безкарні, але так буде не вічно. Оскільки в ситуації краху путінського режиму, ми маємо бути юридично озброєними. Помилково думати, що росіяни можуть робити що завгодно і їх ніхто не видасть. Рано чи пізно вони будуть виїжджати за кордон. Тобто зʼявляється можливість ідентифікувати та затримувати злочинців на кордонах”, – пояснив Портников.

Журналіст наголосив на важливості доказової бази воєнних злочинів російських військових в Україні.

“Другий важливий момент полягає в тому, що росіяни можуть змінитись як держава. І тут теж потрібні докази злочинів російських військових в Україні. Щоб вони чули від нас те, що свого часу чули серби після того, як повалили режим Слободана Мілошевича. Тобто потрібно вже зараз готувати списки воєнних злочинців, щоб потім їх судити в Гаазі”, – додав він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
усі думки
ТОП-новини
10 Вересня 2022 21:47
5

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території
10 Вересня 2022 20:37
90

Окупанти вели обстріл Харкова з РСЗВ “Ураган”
10 Вересня 2022 18:59
179

Правоохоронці затримали начальник окупаційної “поліції” Балаклії
10 Вересня 2022 18:52
179

Росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова
10 Вересня 2022 18:38
256

Окупанти намагаються стримати наступ наших військ, – Генштаб
Останні новини
усі новини