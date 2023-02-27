Політика

Росія змінює тактику ракетних обстрілів – ГУР

27 Лютого 2023 14:42
54
читать на русском →
війна, розвідка

Головне управління розвідки України помічає, що Росія змінює тактику у застосуванні ракет проти України.

Про це повідомив представник ГУР МОУ Андрій Черняк.

За даними ГУР, у Москви залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах – “Калібр”, Х-101, Х-555.

Черняк уточнив, що загалом ракет у Росії ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють (за даними розвідки, за місяць росіяни можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет).

А ті старі ракети, які є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження.

Представник розвідки також додав, що 95% сухопутних військ РФ так чи інакше беруть участь в агресії проти України, але не досягають якогось стратегічного успіху, тому окупанти вирішили збільшити свій наступальний потенціал за допомогою застосування авіації.

Водночас Черняк підкреслив, що українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше.

Також в українській розвідці наголошують, що російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему України. Але разом з енергетикою ворог хоче знищити і паливно-енергетичний сектор, щоб зупинити постачання нафтопродуктів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Лютого 2023 16:31
33

Повітряний «крейсер Москва». Що відомо про атаку по аеродрому Мачулищі
27 Лютого 2023 13:38
74

Оприлюднено зміст 10-го пакету антиросійських санкцій
27 Лютого 2023 12:22
145

На українсько-білоруському кордоні загинув 33-річний військовий тероборони
27 Лютого 2023 12:07
57

ВКС та ВМФ Росії пропонують визнати терористичними організаціями
27 Лютого 2023 10:54
136

Двоє рятувальників загинуло. В ДСНС показали фото наслідків атаки на Хмельницький
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
усі думки