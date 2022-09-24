Політика

Росія закриє державні кордони вже 28 вересня, – ЗМІ

24 Вересня 2022 16:12
109

Росія закриє державні кордони вже 28 вересня. Це відбудеться одразу після “референдумів” на окупованих територіях України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, виїзд буде заборонено всім чоловікам та жінкам, які можуть потрапляти під мобілізацію. За даними журналістів, відповідний законопроект буде розглянуто на засіданні Держдуми і також ухвалено швидко.

У ролику наголошується, що кілька російських регіонів уже заборонили виїзд військовозобов’язаних за межі міста чи області.

Так, як додають журналісти, обмежувальні заходи введені в Амурській, Воронезькій, Курганській, Курській, Липецькій, Нижегородській, Самарській, Смоленській, Ростовській, Свердловській, Тверській, Челябінській областях, а також у Північній Осетії, Дагестані, Татарстані та Якутії.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
усі думки
ТОП-новини
24 Вересня 2022 17:17
51

Російські найманці готують провокації вздовж білорусько-українського кордону
24 Вересня 2022 18:02
21

Збірна України розгромила Вірменію у матчі Ліги націй
24 Вересня 2022 16:00
64

У патронатній службі “Азову” розповіли про стан звільнених захисників
24 Вересня 2022 13:52
102

Заступника Шойгу по тилу відправлено у відставку
24 Вересня 2022 13:19
77

Інформація про торгівлю Україною західною зброєю виявилась фейком
Останні новини
усі новини