Росія закриє державні кордони вже 28 вересня, – ЗМІ

Росія закриє державні кордони вже 28 вересня. Це відбудеться одразу після “референдумів” на окупованих територіях України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зокрема, виїзд буде заборонено всім чоловікам та жінкам, які можуть потрапляти під мобілізацію. За даними журналістів, відповідний законопроект буде розглянуто на засіданні Держдуми і також ухвалено швидко.

У ролику наголошується, що кілька російських регіонів уже заборонили виїзд військовозобов’язаних за межі міста чи області.

Так, як додають журналісти, обмежувальні заходи введені в Амурській, Воронезькій, Курганській, Курській, Липецькій, Нижегородській, Самарській, Смоленській, Ростовській, Свердловській, Тверській, Челябінській областях, а також у Північній Осетії, Дагестані, Татарстані та Якутії.