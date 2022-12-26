Росія у всьому світі шукає снаряди для радянської артилерії, танків, “Градів”, – Буданов

Росія зіткнулася з проблемою нестачі снарядів та шукає радянські боєприпаси у всьому світі.

Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Росія з початку осені стикається з проблемами, які українські військові мають з березня, зазначив Буданов.

За його словами, РФ має проблеми з боєприпасами до артилерії, осколково-фугасними снарядами до танків та ракетами до реактивних систем залпового вогню.

“Зараз росіяни також у всьому світі шукають, де придбати снаряди 122 та 152 мм, танкові осколково-фугасні постріли та реактивні снаряди до “Градів” та “Ураганів”, – розповів начальник ГУР.