Політика

Росія скликає засідання Радбезу ООН щодо депортації український дітей, аби виправдати Путіна

21 Березня 2023 10:50
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оон, путін, гаага

РФ планує на початку квітня провести неформальне засідання Ради безпеки ООН щодо депортації українських дітей, через яку суд в Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Про це із посиланням на AP пише The Guardian.

За інформацією агенції, під час засідання РФ, яка у квітні головує в Радбезі ООН, має намір змалювати “реальну ситуацію” з українськими дітьми, вивезеними до Росії.

Це питання постало після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за воєнні злочини, пов’язані з викраденням дітей.

Водночас представник РФ в ООН Василь Небензя заявив 20 березня, що Москва нібито планувала засідання задовго до рішення МКС. Також він назвав питання про дітей “повністю роздутим” і сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради безпеки, орієнтовно 6 квітня, що їх вивезли до Росії “тому, що хотіли вберегти їх від небезпеки, яку можуть принести військові дії”.


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