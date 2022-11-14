Політика

Росія продовжує вивозити з Білорусі ракети для ЗРК С-300/400, – ЗМІ

14 Листопада 2022 10:59
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росія, білорусь

Моніторингова група “Беларускі Гаюн” заявила, що росія вивезла з білорусі ще 20 ракет для ЗРК С-300/400.

Зазначається, що група зафіксувала приліт до білорусі чергового Іл-76 ВКС рф. Борт із реєстраційним номером RF-76605 прилетів на аеродром “Мачулищі” вчора, 13 листопада, о 19:55 (час київський).

Пробувши на аеродромі всього 2 години 10 хвилин, Іл-76 вкс рф RF-76605 полетів на аеродром “Міллерово” (ростовська область, рф) о 22:05.

Учора “Беларускі Гаюн” писав, що за останні дні в Мачулищі з рф прилітало 8 Іл-76, які, найімовірніше, вивозять ракети для ЗРК С-300/400 з білорусі.

До того ж учора до цієї інформації моніторинговій групі вдалося отримати додаткові підтвердження. Адже о 13:00 у напрямку аеродрому “Мачулищі” було помічено п’ять тралів, які везли по чотири ракетні контейнери для ЗРК С-300/400 – 20 ракет.

“Таким чином, ми маємо додаткове підтвердження, що з білорусі останніми днями триває вивезення ракет до рф для подальшого постачання ракет угрупованню на Луганському та Донецькому напрямках”, – йдеться в повідомленні.


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