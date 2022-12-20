Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на дрони

Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на безпілотники Shahed-136.

Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляє видання, у своїй заяві в Палаті громад Бен Воллес сказав, що Іран є одним із найбільших військових підтримок Росії.

За його словами, намір Росії надати компоненти підірве “як Близький Схід, так і міжнародну безпеку”.

“Ми повинні викрити цю угоду. Насправді я це зробив тільки зараз”, – сказав Воллес.

Він зазначив, що Іран надав Росії понад 300 безпілотників під час вторгнення в Україну. Хоча Іран визнав постачання зброї, він сказав, що вона була відправлена ​​до війни.

Велика Британія, США та ЄС наклали санкції на іранських військових і виробників оборонної техніки за їх нібито причетність до постачання безпілотників.

Воллес також зазначив, що Сполучене Королівство передасть українським солдатам тисячі комплектів для холодної погоди та вже надіслало 900 генераторів, щоб допомогти країні підготуватися до зими.

“Велика Британія наразі передала Україні 900 генераторів і надіслала близько 15 000 наборів для екстремальних холодів українським збройним силам, включаючи холодний одяг, важкі спальні мішки та утеплені намет”, – сказав він.

Також британський міністр оборони зазначив, що до Різдва буде доставлено ще 10 тисяч комплектів для холодної погоди. У міжнародному співтоваристві близько 1,23 мільйона одиниць зимового комплекту було відправлено в Україну.