Росія перекине додаткові сили до кордону з Україною

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що найближчим часом у регіон прибуде додатковий контингент військовослужбовців.

“У найближчі кілька днів на територію регіону прибуває додатковий контингент. Про це ми говорили на засіданні оперативного штабу.

Доручення дано, необхідно надати всебічну підтримку з прийому та розміщення додаткових сил і засобів, щоб військовослужбовці якнайшвидше розпочали виконання завдань із захисту державного кордону та забезпечення безпеки Курської області”, – сказав Старовойт.

Місцева влада країни-агресора заявляє, що регіон, який межує з Сумською областю України, неодноразово “зазнавав українських обстрілів”.