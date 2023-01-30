Політика

Росія перекине додаткові сили до кордону з Україною

30 Січня 2023 17:08
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війна

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що найближчим часом у регіон прибуде додатковий контингент військовослужбовців.

“У найближчі кілька днів на територію регіону прибуває додатковий контингент. Про це ми говорили на засіданні оперативного штабу.

Доручення дано, необхідно надати всебічну підтримку з прийому та розміщення додаткових сил і засобів, щоб військовослужбовці якнайшвидше розпочали виконання завдань із захисту державного кордону та забезпечення безпеки Курської області”, – сказав Старовойт.

Місцева влада країни-агресора заявляє, що регіон, який межує з Сумською областю України, неодноразово “зазнавав українських обстрілів”.


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