Політика

Росія може провести ядерні навчання біля українського кордону, – The Times

4 Жовтня 2022 10:38
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ядерна зброя

Росія може провести ядерні випробування на кордонах з Україною. Таким чином Кремль хоче продемонструвати готовність застосувати зброю масової поразки.

Про це пише видання The Times.

Кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою.

Побоювання щодо ядерної ескалації посилилися вчора після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік України.

Польський військовий аналітик Конрад Музика стверджує, що поїзд із військовою технікою, помічений у центральній частині Росії, пов’язаний з 12-м Головним управлінням Міністерства оборони Росії і він “відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, технічне обслуговування та транспортування”.

Однак, за інформацією високопоставленого джерела в НАТО, якщо Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то, швидше за все, він застосує її в Чорному морі. Експерти вважають таку “демонстрацію” ймовірною, але при цьому не виключають застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України.


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