Політика

Росія кине на фронт навчених у Білорусі мобілізованих, – британська розвідка

26 Січня 2023 09:09
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війна

Росія, ймовірно, завершила підготовку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії в Білорусії, де вона проходила навчання з осені 2022 року. Мобілізованих використовуватимуть на фронті після кількох тижнів тренувань.

Як зазначається у зведенні, більшу частину 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії тепер перекинуто назад до Росії, перш ніж майже напевно буде знову задіяно в операціях в Україні.

За даними британської розвідки, дивізія входить до складу 1-ї гвардійської танкової армії і зазнала великих втрат на початковому етапі конфлікту. Зараз це переважно мобілізований персонал, який експлуатує старе обладнання, зняте зі зберігання. Його бойова ефективність, ймовірно, буде обмежена, попри кілька тижнів тренувань.

“Існує реальна ймовірність того, що інші російські підрозділи проводять ротацію в Білорусі для аналогічної підготовки, і що Росія продовжуватиме використовувати цю модель для відновлення та підготовки підрозділів для збереження своїх сил в Україні”, – наголошується в повідомленні Міноборони Британії.


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