Політика

Росія хоче мобілізувати 500 тисяч людей — розвідка

6 Січня 2023 21:00
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війна, розвідка, росія

За даними української розвідки, Росія збирається мобілізувати 500 тисяч людей, щоб підготуватися до нового наступу.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький у коментарі Guardian.

Скибицький сказав, що Росії потрібно близько двох місяців, щоб зібрати військові формування, а будь-який успіх росіян на полі бою залежатиме від того, наскільки добре вони будуть озброєні та навчені.

Він додав, що багато буде залежати від продовження постачання в Україну західних боєприпасів та озброєнь для оснащення нових резервних частин, які готує Україна.

За його словами, розвідка України очікує, що нову хвилю мобілізації буде оголошено 15 січня.

Скібіцький наголосив, що окупанти роблять ставку на кількості людей та обладнання, а також готують новий наступ.


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