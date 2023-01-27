Політика

Росія бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим – розвідка Британії

27 Січня 2023 09:10
54
війна

Росія, швидше за все, бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим. Про це пише розвідка Великої Британії.

В останні дні російські пропагандисти стверджували, що армія РФ нібито досягла значних успіхів і прорвала українську оборону в районі Оріхова та Вугледару.

За словами британців, РФ провела в цьому районі локальні атаки, але вкрай малоймовірно, що вона досягла значних успіхів. Ймовірно, російські пропагандисти навмисно розповсюджують фейки, щоб створити враження розвитку війни проти України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
27 Січня 2023 10:28
66

Вoomberg: Путін готує новий наступ в Україні в лютому чи березні
27 Січня 2023 09:44
41

Тищенка виключили з фракції “Слуга народу”
27 Січня 2023 09:31
61

Польща готова відправити Україні ще 60 модернізованих танків
27 Січня 2023 09:10
54

Росія бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим – розвідка Британії
27 Січня 2023 08:43
32

Сили оборони за добу знищили 850 окупантів, гелікоптер і 33 БПЛА
Останні новини
усі новини

Думки

Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
усі думки