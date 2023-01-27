Росія бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим – розвідка Британії

Росія, швидше за все, бреше про значні успіхи під Вугледаром та Оріховим. Про це пише розвідка Великої Британії.

В останні дні російські пропагандисти стверджували, що армія РФ нібито досягла значних успіхів і прорвала українську оборону в районі Оріхова та Вугледару.

За словами британців, РФ провела в цьому районі локальні атаки, але вкрай малоймовірно, що вона досягла значних успіхів. Ймовірно, російські пропагандисти навмисно розповсюджують фейки, щоб створити враження розвитку війни проти України.