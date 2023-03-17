РФ щодня втрачає до 1500 солдатів у боях за Бахмут, – чиновник НАТО

Російські війська щодня втрачають до 1500 солдатів під час поточного наступу, переважно у Бахмуті.

Про це заявив високопоставлений представник НАТО, який говорив на умовах анонімності, повідомляє The Guardian.

“Росія втрачає 1200, 1300 і навіть 1500 солдатів на день під час поточного наступу, в основному в Бахмуті. Співвідношення вбитих і поранених складає один до трьох”, – заявив він.

Представник НАТО додав, що Україна несе “на порядок менше втрат” у боях, де з обох боків витрачається “кілька тисяч” снарядів на день.

Він додав, що поки що неясно, як довго триватиме битва за Бахмут. Похмурі, напружені бої йдуть на лінії фронту в місті вздовж річки, яка перетворилася на “зону вбивства”.