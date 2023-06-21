Політика

Резніков провів телефону розмову з міністром оборони Ізраїлю

21 Червня 2023 18:21
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ізраїль, Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Резніков заявив, що міністри провели дуже продуктивну розмову.

“Ми обговорили поточну ситуацію на місці та перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому”, – написав міністр оборони.


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