Резніков провів телефону розмову з міністром оборони Ізраїлю

Міністр оборони України Олексій Резніков вперше провів телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галантом.

Резніков заявив, що міністри провели дуже продуктивну розмову.

“Ми обговорили поточну ситуацію на місці та перспективи проєкту із захисту українців від загроз з повітря. Іранські безпілотники становлять загрозу безпеці для обох наших країн. Ми розраховуємо на допомогу Ізраїлю у протидії цьому”, – написав міністр оборони.

Had a very productive call with my colleague, Minister of Defence of 🇮🇱 @yoavgallant .

We discussed the current situation on the ground and the perspectives of a project to protect Ukrainians from aerial threats. Iranian drones pose a security threat to both of our countries. We… pic.twitter.com/Yb8Rcbhh3r