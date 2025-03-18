Ізраїль відновив удари по Сектору Гази

Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю 18 березня заявили про авіаудари по об’єктах угруповання ХАМАС у Секторі Гази.

За даними The Times of Israel, атаки розпочалися після наказу прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Ісраеля Каца “діяти рішуче” через відмову ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.

Ці удари порушили майже двомісячне перемир’я. 17 березня ХАМАС звинуватив Ізраїль у невиконанні домовленостей, зокрема щодо надання притулку цивільним і відкриття пунктів пропуску для гуманітарної допомоги.

На першому етапі угоди, що завершився на початку березня, ХАМАС звільнив понад 30 ізраїльських заручників в обмін на сотні палестинських в’язнів і затриманих.