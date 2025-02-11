Трамп пригрозив ХАМАСу пеклом, якщо вони не звільнять усіх заручників до суботи

Президент Дональд Трамп закликав Ізраїль скасувати угоду про припинення вогню з ХАМАС, якщо вони до суботи не повернуть усіх ізраїльських заручників, які досі утримуються в Газі.

Про це пише видання CNN.

Раніше в понеділок ХАМАС пригрозив відкласти наступне звільнення заручників, заплановане на суботу, “до подальшого повідомлення”, звинувативши Ізраїль у порушенні угоди про припинення вогню.

“Я б сказав, що вони повинні бути повернуті до 12 години в суботу, і якщо вони не будуть повернуті у суботу о 12 годині, і після цього, я б сказав, все пекло вирветься назовні”, – сказав Трамп.

Відповідаючи на питання про те, що саме “все пекло” може спричинити в Газі, Трамп сказав: “Ви дізнаєтеся, і ХАМАС дізнається, що я маю на увазі”.

Трамп висловив скептицизм щодо того, що багато заручників залишаться живими до звільнення, заявивши журналістам: “Я думаю, що багато заручників мертві”.

Посланець Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф брав участь у переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яке було досягнуто в останні дні правління адміністрації президента Джо Байдена. Але після вступу на посаду Трамп дав зрозуміти, що не впевнений у тому, що перемир’я збережеться.