Трамп опублікував ШІ-ролик зі своїм баченням майбутнього Гази

Президент США Дональд Трамп опублікував згенероване штучним інтелектом відео про те, який вигляд може мати Газа в разі реалізації його плану.

Відео починається з кадрів із міста, спустошеного і зруйнованого війною, і напису: “Газа 2025. Що далі?” Потім місцеві жителі проходять тунелем у сучасне місто з пляжами і хмарочосами, серед яких вежа “Трамп Газа”.

Вулицями їздять електрокари Tesla і гуляють діти із золотими повітряними кулями у вигляді голови Трампа. У місті стоїть величезна золота статуя Трампа, а в сувенірних крамницях продають сувеніри із зображенням президента США.

Сам Трамп зображений у ролику, коли танцює в барі з напівоголеною жінкою і відпочиває на пляжі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

У відео також з’являється мільярдер і найближчий соратник Трампа Ілон Маск – на кадрах він щось їсть і танцює в доларах, що падають із неба.