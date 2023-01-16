Політика

Резніков проведе зустріч зі Столтенбергом на полях “Рамштайну”

16 Січня 2023 15:45
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нато

Генсек НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у восьмому засіданні контактної групи з оборони України на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині. На полях саміту у нього запланована зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Як йдеться у повідомленні альянсу, зустріч очолить голова Пентагону Ллойд Остін. Саміт буде присвячений війні та пов’язаним з нею питанням безпеки, з якими стикаються союзники та партнери по НАТО.

“На полях зустрічі генеральний секретар проведе двосторонні зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та іншими високопосадовцями”, – йдеться у повідомленні.


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