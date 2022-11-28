Політика

Республіканці хочуть посилити контроль допомоги Україні

28 Листопада 2022 08:03
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допомога, сша

Два законодавці-республіканці пообіцяли посилити контроль за військовою допомогою Україні після того, як їхня партія отримає більшість у Палаті представників США у січні.

Про це пише Bloomberg.

“Ми збираємося забезпечити більший нагляд, прозорість та підзвітність”, – заявив Майкл МакКоул, який претендує на посаду голови Комітету у закордонних справах Палати представників

Майк Тернер, старший республіканець у Комітеті з питань розвідки, критично оцінив той факт, що лише частина з 40 мільярдів доларів допомоги, яку Палата представників, очолювана демократами, ухвалила у травні, була спрямована безпосередньо на озброєння України.

“Це гроші американських платників податків, які йдуть в Україну. Чи зменшує це наше бажання допомогти українському народу боротися? Ні, але ми будемо робити це відповідально”, – сказав він.


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