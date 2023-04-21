Рамштайн-11: Резніков перед засіданням зустрівся з головою Пентагону Остіним

21 квітня у Німеччині відбудеться чергова зустріч військових союзників України у форматі “Рамштайн”, міністр оборони Олексій Резніков вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Київ очікує від союзників просування в питанні надання західних винищувачів та ППО.

Міністри оборони країн, що підтримують Україну, зберуться на базі ВПС США “Рамштайн” у Німеччині вже водинадцяте.

Перша така зустріч відбулася майже рік тому – 26 квітня 2022 року. Тоді для допомоги Збройним Силам України вперше зібралися представники оборонних відомств понад 40 країн світу, включно з усіма членами НАТО.

It’s always a pleasure to speak with my good friend & 🇺🇦 counterpart @oleksiireznikov. Over the past year, members of the Ukraine Defense Contact Group have provided tremendous capabilities to Ukraine. We will support them for as long as it takes. pic.twitter.com/SlEbwehOr3 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) April 21, 2023