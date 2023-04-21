Політика

Рамштайн-11: Резніков перед засіданням зустрівся з головою Пентагону Остіним

21 Квітня 2023 10:43
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рамштайн, зброя

21 квітня у Німеччині відбудеться чергова зустріч військових союзників України у форматі “Рамштайн”, міністр оборони Олексій Резніков вже зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном. Київ очікує від союзників просування в питанні надання західних винищувачів та ППО.

Міністри оборони країн, що підтримують Україну, зберуться на базі ВПС США “Рамштайн” у Німеччині вже водинадцяте.

Перша така зустріч відбулася майже рік тому – 26 квітня 2022 року. Тоді для допомоги Збройним Силам України вперше зібралися представники оборонних відомств понад 40 країн світу, включно з усіма членами НАТО.


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