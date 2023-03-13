Раді пропонують визнати політичний режим в Росії як «рашизм»

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка визнає політичний режим в Росії як «рашизм».

Про це йдеться на сайті парламенту.

Документ зареєстрували понад 40 народних депутатів, серед яких є представники різних політичних сил. Зокрема, там є депутати від «Слуги Народу», «Європейської Солідарності», «Батьківщини», «Голосу», а також груп «За майбутнє» та «Довіра».

Поки що тексту постанови немає. Але, судячи з її назви, депутати також засудити ідеологічні засади і суспільні практики російського режиму, визнавши їх тоталітарними та людиноненависницькими.