Політика

Раді пропонують визнати політичний режим в Росії як «рашизм»

13 Березня 2023 21:08
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рада

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яка визнає політичний режим в Росії як «рашизм».

Про це йдеться на сайті парламенту.

Документ зареєстрували понад 40 народних депутатів, серед яких є представники різних політичних сил. Зокрема, там є депутати від «Слуги Народу», «Європейської Солідарності», «Батьківщини», «Голосу», а також груп «За майбутнє» та «Довіра».

Поки що тексту постанови немає. Але, судячи з її назви, депутати також засудити ідеологічні засади і суспільні практики російського режиму, визнавши їх тоталітарними та людиноненависницькими.


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