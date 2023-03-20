Політика

Рада проголосувала за відставку міністра освіти і науки Шкарлета

20 Березня 2023 14:21
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кадри, рада

Верховна Рада підтримала відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Рішення щодо звільнення Шкарлета підтримали 295 нардепи.

На посаду міністра освіти та науки замість Шкарлета наразі розглядають чинного голову Малої академії наук Оксена Лісового.

Оксен Лісовий – український учитель, військовослужбовець Збройних сил України, кандидат філософських наук (2012), доцент (2015). Директор Національного центру Мала академія наук України (від 10 червня 2010). Заслужений працівник освіти України (2021). Лавреат Державної премії України в галузі освіти (2012).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов’язки директора МАН.


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