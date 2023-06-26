Політика

ПВК більше не зможуть вербувати російських в’язнів, це робитиме Міноборони РФ, – Держдума

26 Червня 2023 13:07
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росія

Згідно з ухваленими нещодавно законами, ув’язнені не зможуть більше укладати контракти з ПВК, а тільки з Міноборони РФ.

Як передає Интерфакс, про це заявив голова комітету Держдуми РФ з законодавства та держбудівництва Павло Крашенінніков.

“Була історія, коли ПВК могли брати тих, хто під вироком перебувають, і укладати з ними контракти. Тепер законом ухвалено іншу процедуру, що контракти укладаються лише з Міноборони, процедуру повну прописано”, – сказав він.

За його словами, “в цьому сенсі вже точно одна частина функцій у ПВК пішла, вони вже не можуть звідти брати”.


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