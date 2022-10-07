Політика

Путін змінив керівника східного військового округу

7 Жовтня 2022 13:12
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війна, росія

У Росії призначили нового командувача Східним військовим округом. Ним став Рустам Мурадов, який раніше командував російським військами на окупованому Донбасі.

“Рустам Усманович Мурадов призначений командувачем Східного військового округу – одного з найпотужніших за бойовим складом військових округів країни”, – сказав глава Дагестану Сергій Меліков.

За словами Мелікова, Мурадов має бойовий досвід, отриманий у Чечні та Сирії.

Мурадов раніше командував російським військами на окупованому Донбасі.

Нещодавно в РФ змінився і командувач Західного військового округу – на цей пост призначили генерал-лейтенанта Романа Бердникова, який раніше очолював групу російських військ у Сирії.


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