Політика

Путін провалює свої військово-стратегічні завдання в Україні – британський адмірал

18 Вересня 2022 21:16
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Президент РФ Володимир Путін провалює всі свої військово-стратегічні цілі в Україні.

Про це пише Гордон з посиланням на інтерв’ю голови комітету начальників штабів Великобританії адмірала Тоні Радакіна каналу ВВС.

“На самому початку ми сказали, що це стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в цьому випадку це стратегічний провал. Путін зазнає невдачі за всіма своїми військово-стратегічних цілями, він хотів підпорядкувати собі Україну, цього не станеться “, – впевнений адмірал.

Він підкреслив, що російський президент хотів взяти під контроль Київ, але зазнав провалу, хотів послабити НАТО, а в результаті Альянс став набагато сильнішим із приєднанням Фінляндії та Швеції.

Радакін також додав, що російська армія завжди мала проблеми з технікою та не має достатньої кількості живої сили.

“Його [Путіна] сили слабкі на землі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які виявляють мужність. Вони борються за свою країну та користуються міжнародною підтримкою, яку ми всі надаємо”, – зазначив він.

Водночас адмірал прогнозує, що війна буде тривати довго.


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