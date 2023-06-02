Політика

Путін може не розуміти масштабу проблем Росії, – Воллес

2 Червня 2023 11:54
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путін, воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що диктатор Володимир Путін може не розуміти масштабу військових проблем Росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті The Washington Post.

За його словами, масштаб втрат Росії говорить про те, що Путін все ще вірить у перемогу над Україною, якщо застосує більше військ.

“Путін, можливо, не отримує точної інформації про військові зусилля і може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни до моменту краху чи внутрішнього виклику”, — сказав Уоллес.

Він зазначив, що у разі краху Росії НАТО та західні країни мають бути готовими до всього.


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