Путін може не розуміти масштабу проблем Росії, – Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що диктатор Володимир Путін може не розуміти масштабу військових проблем Росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю газеті The Washington Post.

За його словами, масштаб втрат Росії говорить про те, що Путін все ще вірить у перемогу над Україною, якщо застосує більше військ.

“Путін, можливо, не отримує точної інформації про військові зусилля і може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни до моменту краху чи внутрішнього виклику”, — сказав Уоллес.

Він зазначив, що у разі краху Росії НАТО та західні країни мають бути готовими до всього.