Пригожин знову скаржиться на регулярну армію РФ

Засновник “ПВК Вагнера” Євген Пригожин звинуватив підрозділи регулярної армії РФ у тому, що вони без бою здають позиції у районі Бахмута.

«Ситуація на флангах складається за найгіршим із прогнозованих сценаріїв. Ті території, які кров’ю та життями наших бойових товаришів бралися багато місяців, щодня проходячи десятками чи сотнями метрів, сьогодні без бою кидаються тими, хто має утримувати наші фланги», — сказав він.

Євген Пригожин останні кілька днів публічно конфліктує з Міноборони РФ. На початку травня він опублікував відео, в якому матом крив керівництво Міноборони РФ, вимагаючи надати боєприпаси.