Політика

Пропаганда РФ перебільшує вплив погоди на активні дії України, – британська розвідка

21 Квітня 2023 10:19
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війна

Британська розвідка вважає, що хоча стан ґрунтів навесні справді ускладнює ведення бойових дій, російська пропаганда перебільшує вплив цього фактору на очікуваний контрнаступ України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міністерства оборони Британії від 21 квітня.

Аналітики зазначають, що на території України зараз переважно вологі ґрунти і грязюка, скоріш за все, ускладнює військові операції для обох сторін.

“Втім, російські онлайн-ресурси скоріш за все перебільшують загальний вплив грязюки на спроможності українських сил у рамках своєї інформаційної операції, спрямованої на підвищення морального духу росіян і деморалізації тих, хто підтримує Україну, перед її очікуваним контрнаступом”, – зазначають в огляді.

Розвідка зазначає, що ближчими тижнями стан ґрунтів з точки зору ведення бойових дій покращиться, і більшою проблемою напевно буде мінна небезпека, на яку сторонам доведеться зважати під час усіх маневрів поза дорогами.


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