Прігожин намагався вийти на зв’язок із Путіним перед повстанням – ЗМІ

24 червня Прігожин намагався зв’язатися з адміністрацією Путіна, коли бойовики “Вагнера” рухалися на північ від Ростова-на-Дону в напрямку Москви, але Путін відмовився говорити з ним. Таку інформацію публікує російське видання Meduza з посиланням на неназвані джерела в Кремлі.

Зазначають, що коли Прігожин помітив відсутність широкої військової підтримки дій Вагнера і змінив свою думку щодо перспектив ПВК, Кремль перейшов до переговорів за участю Лукашенка, керівника Адміністрації президента РФ Антона Вайно та посла Росії в Білорусі Бориса Гризлова.

24 червня про можливу причетність (до перемовин) Вайно та Гризлова не повідомлялося, – йдеться в сьогоднішньому звіті Інституту дослідження війни.

Відомий військовий оглядач, пов’язаний з Кремлем, також поставив під сумнів те, чи угода притягне “Вагнера” чи Пригожина до відповідальності за загибель щонайменше 13 російських авіаторів 24 червня.

Місцезнаходження Прігожина наразі неможливо перевірити, окрім даних про його від’їзд з Ростова-на-Дону ввечері 24 червня.