Затриманого після заколоту Суровікіна відпустили – NYT

Російська влада звільнила генерала Сергія Суровікіна, затриманого після заколоту ватажка найманців “Вагнера” Євгена Пригожина у червні.

Про це повідомляє видання The New York Times, яке отримало інформацію від двох анонімних американських чиновників і людини, близької до Міністерства оборони Росії.

Генерал Сергій Суровікін, якого вважали союзником Пригожина і який отримав прізвисько “Генерал Армагеддон” за свою жорстоку тактику в Сирії, зник з поля зору в червні після того, як лідер найманців і члени його групи “Вагнера” виступили проти російського військового керівництва.

Американські офіційні особи стверджують, що генерал заздалегідь дізнався про заколот, і через кілька годин після його початку російська влада опублікувала відео, на якому Суровікін, який невпевнено виглядав, закликає найманців “Вагнера” відступити.

Офіційні особи США заявили, що хоча генерал Суровікін, судячи з усього, був звільнений з-під варти, залишається незрозумілим, чи зберігаються якісь обмеження на його пересування або інші обмеження, введені російською владою.

Генерала Суровікін було звільнено через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця, повідомила людина, близька до Міноборони Росії, на умовах анонімності, як і офіційні особи США.

Генерал поки що зберіг своє звання і технічно все ще є військовим офіцером, але жодних кар’єрних перспектив у нього більше немає, сказало анонімне джерело. Минулого місяця російські державні новини повідомили, що генерала Суровікін було офіційно відсторонено з посади голови Повітряно-космічних сил Росії.