Суспільство

Суровікін призначений на нову посаду

11 Вересня 2023 07:12
читать на русском →
суровікін

Колишній командувач Повітряно-космічними силами (ПКС) Росії Сергій Суровікін, звільнений через зв’язок з Вагнером, очолив Координаційний комітет з питань протиповітряної оборони при Раді міністрів оборони Співдружності Незалежних Держав.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними військових експертів, маловідомі місцеві російські засоби масової інформації 10 вересня повідомили, що Рада міністрів оборони СНД одноголосно проголосувала за призначення Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони. Відтепер Суровікін нібито відповідатиме за нагляд та функціонування об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

Військові аналітики зазначили, що відомі і пов’язані із Кремлем російські ЗМІ не повідомляли про нове призначення Суровікіна і взагалі не згадували його після того, як президент Росії Володимир Путін 23 серпня звільнив його з посади командувача ПКС.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Вересня 2023 12:32

“Вишки Бойка” в Чорному морі повернулись під контроль України – ГУР
11 Вересня 2023 10:21

Силами повітряної оборони було знищено 13 ворожих дронів
11 Вересня 2023 09:50

ЗСУ зайняли частину Опитного у Донецькій області – Міноборони
10 Вересня 2023 19:29

Генштаб: Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки та Роботиного
10 Вересня 2023 17:58

ЗСУ зайняли частину Опитного
Останні новини
усі новини

Думки

Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
усі думки