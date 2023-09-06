Політика

З сайту російського міноборони зник Суровікін

6 Вересня 2023 11:02
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росія, суровікін

Російський генерал Сергій Суровікін зник із сайту Міноборони. Раніше він значився у списках головнокомандувачів ЗС на сайті, разом із головкомом сухопутними військами та ВМФ.

Офіційно відставку Суровікіна Міноборони не коментувало.

Вчора видання The New York Times повідомляло, що російська влада звільнила генерала Сергія Суровікіна, затриманого після заколоту ватажка найманців “Вагнера” Євгена Пригожина у червні.

Генерала Суровікін було звільнено через кілька днів після того, як Пригожин загинув в авіакатастрофі наприкінці минулого місяця, повідомила людина, близька до Міноборони Росії, на умовах анонімності, як і офіційні особи США.


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