Політика

У ГУР є дані про можливу підготовку нового заколоту в РФ

21 Липня 2023 15:15
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розвідка, заколот

Українська військова розвідка має дані про можливу підготовку нового заколоту в РФ, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи є в української розвідки дані про те, чи готується в РФ можливий новий заколот, схожий на той, що здійснили “вагнерівці” в червні, Юсов сказав: “Є. Дані є”.

Водночас у розвідці зазначили, що не ділитимуться цими даними, щоб “не полегшувати роботу ФСБ РФ”.

Юсов також не виключив, що ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин може повернутися “у внутрішньо-політичні процеси РФ”.

“А чому ні? Він у ньому (політичному процесі) активно перебуває. Конфлікт за лінією Пригожин – Шойгу не зник. Як і не зникла більшість запитань, які озвучували під час т. зв. маршу справедливості. Заколот не перемогли, його “заговорили” або “зарішали”. І зробив це навіть не Путін, а Лукашенко та інші люди, прізвищ яких навіть не назвали”, – наголосив Юсов.

За його словами, це означає, що проблеми залишаються, і дедалі більше представників кадрових військових із РФ озвучують схожі речі. “Частина з них уже розплатилися відстороненням”, – додали в розвідці.

“Процеси йдуть, і це процеси, про які говорить уже не тільки Україна, а й представники західних спецслужб і західні аналітики. Путінський режим справді дає тріщини”, – сказав Юсов.


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