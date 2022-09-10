Політика

Президент провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

10 Вересня 2022 19:26
33

Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

У ньому взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Роман Машовець.

У режимі відеозв’язку до зустрічі приєдналися: начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук.

Найперше учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних груп щодо активних дій сил оборони з деокупації українських територій. За результатами були ухвалені відповідні рішення, зокрема щодо забезпечення безпеки у звільнених населених пунктах.

Окрема увага була приділена підсумкам 5-ї зустрічі Ukraine Defense Contact Group у форматі «Рамштайн», яка завершилася напередодні. З огляду на ситуацію на фронті набуває актуальності забезпечення співпраці з партнерами України у середній та довгостроковій перспективі.

Учасники засідання також розглянули ситуацію з матеріально-технічним забезпеченням українського війська та визначили нагальні потреби сил оборони України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
Віталій ПОРТНИКОВ

Сегодня в гости к нам пришел
усі думки
ТОП-новини
10 Вересня 2022 21:47
0

Українська армія звільнила за 10 днів близько 2 тис. кв. км території
10 Вересня 2022 20:37
86

Окупанти вели обстріл Харкова з РСЗВ “Ураган”
10 Вересня 2022 18:59
178

Правоохоронці затримали начальник окупаційної “поліції” Балаклії
10 Вересня 2022 18:52
179

Росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова
10 Вересня 2022 18:38
251

Окупанти намагаються стримати наступ наших військ, – Генштаб
Останні новини
усі новини