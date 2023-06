Президент ПАР Рамафоса прибув до України

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України.

Про це пресслужба президента ПАР повідомила у Twitter.

“Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субх та послом Південної Африки в Україні Андре Гроеневальдом”, – йдеться в повідомленні.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O