Політика

Президент ПАР Рамафоса прибув до України

16 Червня 2023 09:27
30
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африка

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса прибув до України.

Про це пресслужба президента ПАР повідомила у Twitter.

“Президент ПАР Сиріл Рамафоса прибув на залізничну станцію Немішаєве в Україні та був прийнятий спеціальним представником України з питань Африки та Близького Сходу послом Максимом Субх та послом Південної Африки в Україні Андре Гроеневальдом”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв “Reuters”, ці лідери збираються у п’ятницю відвідати Київ, а в суботу – Санкт-Петербург, зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Мета африканців – виступити миротворцями й домовитися про збільшення поставок зерна і добрив із України та РФ.


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