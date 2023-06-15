Політика

Reuters: Африканські посередники хочуть запропонувати Росії відвести війська

15 Червня 2023 20:16
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переговори

Президенти кількох африканських країн, які намагаються стати посередниками у переговорах про припинення війни в Україні, мають намір запропонувати як “заходи довіри” відведення російських військ з одного боку і ослаблення санкцій – з іншого. Про це пише агентство Reuters.

Згідно з проектом документа, з яким ознайомився кореспондент Reuters, інші “заходи довіри”, які хочуть запропонувати африканські лідери, включають зупинення дії ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна як обвинуваченого у військових злочинах, а також виведення російської тактичної ядерної зброї з Білорусі.

До посередницької місії Африки увійшли президенти ПАР, Сенегалу, Єгипту, Замбії та Коморських островів.

У четвер африканська делегація зустрілася у Варшаві з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у п’ятницю вона за планом прибуде до Києва та поговорить із Володимиром Зеленським, а у суботу у Санкт-Петербурзі зустрінеться з Володимиром Путіним.

Більшість українських, російських, європейських та американських політиків та міжнародних оглядачів дивляться на перспективи посередницької місії африканських лідерів зі скепсисом.


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