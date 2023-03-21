Політика

Прем’єр Японії сьогодні відвідає Україну, – ЗМІ

21 Березня 2023 07:02
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японія

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда 21 березня відвідає Україну та проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським

Про це повідомляє NHK.

За даними телеканалу, наданими представниками японського уряду та правлячої партії, політик, який перебував з візитом в Індії, вже прямує до Києва.

Це перший візит глави Японії в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Журналіти зазначають, що Кісіда залишався єдиними із лідерів країн G7, хто поки що не здійснював такої поїздки.


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