Політика

Представниця США провела перевогори з лідерами перевороту в Нігері

8 Серпня 2023 11:40
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сша, африка

Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд провела особисті переговори з лідерами військового перевороту в Нігері.

Про це повідомляє BBC.

Нуланд заявила, що переговори були «надзвичайно відвертими і місцями досить складними».

Вона зустрічалася з новим начальником штабу, бригадним генералом Мусою Салау Барму, але не говорила з лідером перевороту генералом Абдурахманом Чіані і зі скинутим президентом Мохамедом Базумом.

Базум залишається під вартою хунти, але раніше розмовляв з представниками США телефоном.

Нуланд також висловила хунті занепокоєння з приводу заяв про те, що лідери перевороту звернулися до російської приватної військової компанії «Вагнер» з проханням про допомогу у збереженні контролю над країною.

«Люди, які зробили це тут, дуже добре розуміють ризики для свого суверенітету, коли Вагнера запрошують», — підкреслила вона.

Країни Західної Африки збираються зустрітися в четвер, 10 серпня, щоб обговорити ситуацію в Нігері.

У Нігері дислокуються 1100 військових США. Ще 1500  солдатів має там Франція.


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