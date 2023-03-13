Політика

Попи УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

13 Березня 2023 17:48
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Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявляє, що ченці Української православної церкви (Московського патріархату) не мають наміру виселятися з лаври.

“Ми не маємо наміру виселятися і не будемо, тому що зараз є закони, які на боці людини. Нам погрожували, що з нами розправляться, – це не 17-й рік. Сьогодні є світова спільнота, є якась культура”, – йдеться у відеозверненні митрополита Павла, яке розміщено на сайті монастиря.

Водночас він наголосив, що УПЦ (МП) не проти “всіх законних дій”, зокрема інспекцій.

“Ми не колаборанти, ми громадяни своєї держави, ми люди, які тут живуть із 1988 року, в багатьох немає іншого місця, крім цього”, – додав він.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року.


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