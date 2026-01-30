Зеленський анонсував посилення “малої” протидронової ППО в Повітряних силах

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради щодо розвитку «малої» протидронової протиповітряної оборони. За його словами, цей компонент у Повітряних силах ЗСУ буде суттєво посилено.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

Президент повідомив, що під час наради було погоджено структуру нового командування, яке відповідатиме саме за напрямок «малої» протидронової ППО, а також нові підходи до управління. Він визначив ключові завдання для команди Повітряних сил і Міністерства оборони.

За словами Зеленського, першочерговим завданням є посилення захисту від російських дронів у Херсоні, Нікополі та прикордонних громадах Сумської області, де російські війська фактично влаштували постійне «сафарі» проти мирного населення. Президент наголосив, що щодня фіксуються удари по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та транспорту, і Україна має відповідати більшою ефективністю захисту.

Другим завданням Зеленський назвав масштабування протидії «шахедам» та іншим російським ударним безпілотникам. За його словами, буде створено більше рубежів і ліній захисту. Третій пріоритет — поширення досвіду успішних підрозділів Сил оборони України, щоб ефективні рішення могли швидко впроваджуватися в інших підрозділах.

Президент підкреслив, що розвиток «малої» протидронової ППО є критично важливим для захисту людей і цивільної інфраструктури в умовах постійних атак РФ.