NYT: російські переговорники вибачилися за удар по пасажирському поїзду під Харковом

Російські переговорники в приватному порядку вибачилися за удар по пасажирському поїзду під Харковом. Про це The New York Times повідомив радник Офісу президента України.

Як пише The New York Times з посиланням на радника Офісу президента України, який говорив на умовах анонімності, під час зустрічі з російськими переговорниками минулими вихідними українська сторона просила про паузу в ударах. За його словами, російська сторона усно погодилася на це.

Радник назвав таку домовленість «джентльменською угодою» між переговорниками. Водночас він зазначив, що домовленість не запрацювала одразу.

Після того як у вівторок Росія завдала ударів дронами та ракетами по Одесі, а також по пасажирському поїзду, внаслідок чого загинули п’ятеро людей, російські переговорники, за словами українського посадовця, в приватному порядку принесли вибачення. Вони пояснили це тим, що не всім підрозділам російських збройних сил було передано розпорядження утримуватися від вогню.

27 січня внаслідок удару дрона по пасажирському поїзду сполученням «Чоп — Харків — Барвінкове», у якому перебували понад 155 пасажирів, загинули п’ятеро людей.