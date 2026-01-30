Зеленський: Росія не готується до миру й планує продовжувати штурми

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готується до переходу до мирного часу та планує продовжувати бойові дії на нинішньому рівні. Водночас Україна готова до повноцінних переговорів заради стійкого миру.

Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні за підсумками доповідей керівництва сектору безпеки й оборони.

За його словами, керівник воєнної розвідки Олег Іващенко доповів про актуальні військові плани Росії, які свідчать про відсутність підготовки до мирного часу.

Президент наголосив, що російська сторона готується продовжувати штурми на тому ж рівні, як і зараз.

Україна передасть партнерам розвідувальну інформацію щодо цих планів. Зеленський підкреслив, що єдиним чинником, який може змінити поведінку Росії, залишається економічний тиск, оскільки саме економічні втрати від війни є тим, на що в Москві зважають.

Він також зазначив, що Україна й надалі інформуватиме партнерів про факти співпраці китайських суб’єктів із Росією, зокрема щодо шляхів обходу санкцій, запроваджених за агресію проти України.

Окремо Зеленський повідомив про численні доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, який перебуває на постійному зв’язку з американською стороною. За словами президента, Україна готова до зустрічей і всіх форматів дієвої роботи, однак вони мають бути повноцінними та відповідати попереднім домовленостям між командами.

Зеленський наголосив, що всі напрацьовані рішення повинні бути реально виконані заради гідного й стійкого миру, і в Росії мають визнати, що мир їй також необхідний.