Z-блогерам не сподобалося енергетичне перемир’я між РФ і Україною

Анонсоване президентом США Дональдом Трампом тижневе «енергетичне перемир’я» між Росією та Україною фактично триватиме лише кілька днів. Про це стало зрозуміло після офіційного коментаря Кремля, оприлюдненого із затримкою.

Анонсоване Дональдом Трампом тижневе «енергетичне перемир’я» між Москвою та Києвом на практиці завершиться вже 1 лютого — саме напередодні прогнозованих рекордних морозів в Україні. Це випливає з заяви прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, яку він зробив у п’ятницю, 30 січня.

Напередодні Трамп заявив, що президент РФ Володимир Путін погодився на його прохання утриматися від ударів по Києву та інших українських містах упродовж тижня через сильні холоди. Президент України Володимир Зеленський зі свого боку зазначив у соцмережах, що «команди говорили про це в Еміратах», маючи на увазі переговори, які відбулися у вихідні в Абу-Дабі. Водночас, за словами Зеленського, удари по українській енергетиці тривали й припинилися лише в ніч на 30 січня.

Лише після цього Кремль підтвердив слова Трампа, фактично звівши термін дії мораторію до кількох днів. Пєсков заявив, що Трамп звернувся до Путіна з особистим проханням утриматися від ударів по Києву «до 1 лютого» з метою створення умов для переговорів. Із цього випливає, що обстріли можуть відновитися саме в період найсильніших морозів: за прогнозами синоптиків, з 1 лютого температура в Києві може знижуватися до –21 градуса.

Повідомлення про припинення ударів викликали різку реакцію у провоєнних російських Z-блогах. Частина з них назвала домовленість «зрадою» та «одностороннім припиненням вогню», інші ж вказували, що російські удари по українській енергетиці є важливим важелем тиску на Київ. Водночас після заяви Пєскова про скорочення терміну перемир’я деякі блогери змінили риторику, зазначивши, що кілька днів паузи не матимуть суттєвого впливу на ситуацію.

Офіційні російські посадовці загалом утримувалися від детальних коментарів щодо мораторію. Деякі з них називали можливе припинення ударів «жестом гуманізму», однак у новинних ефірах російського телебачення тему фактично обмежили зачитуванням заяви Пєскова.

Нова зустріч представників Росії, України та США в межах переговорів в Абу-Дабі запланована на 1 лютого.