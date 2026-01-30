Сильні морози та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на 31 січня

В Україні у суботу, 31 січня, прогнозують морози, сніг і ожеледицю на дорогах. У низці регіонів температура повітря вночі опуститься до –17 градусів.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 31 січня в Україні буде хмарно з проясненнями. У західних, північних та Вінницькій областях опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме 12–17° морозу, вдень — 9–14° морозу. На Закарпатті протягом доби прогнозують від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території країни очікується сніг, на південному сході — з дощем. У південних, більшості центральних та Харківській областях прогнозують ожеледь і налипання мокрого снігу. Температура протягом доби становитиме 5–10° морозу, у Приазов’ї та на Луганщині — від 3° морозу до 2° тепла, у Криму — 1–6° тепла.

На дорогах України місцями можлива ожеледиця. Вітер північно-східний та північний, 7–12 м/с, на північному сході країни подекуди пориви сягатимуть 15–20 м/с.

У Київській області та Києві 31 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями без опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с. Температура по області вночі 12–17° морозу, вдень 9–14° морозу. У Києві вночі 13–15° морозу, вдень 10–12° морозу.