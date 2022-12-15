Політика

Польський сейм визнав Росію державою – спонсором тероризму

15 Грудня 2022 07:39
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польща

Сейм Польщі ухвалив резолюцію про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму, разом із запропонованою партією PiS поправкою щодо Смоленської катастрофи.

Про це повідомляє Polskie Radio24.

Ініціативу у середу, 14 грудня, підтримала більшість депутатів у польському Сеймі, віддавши 231 “за”.

На попередній сесії Сейм мав проголосувати за резолюцію про визнання Росії країною, яка підтримує тероризм. Під час вечірніх дебатів представники клубів одностайно висловилися за резолюцію, зміст якої було попередньо узгоджено. Однак у ході обговорення до проекту було внесено поправку від ПіС, що викликало заперечення з боку опозиції. У результаті опозиційні депутати не брали участі у голосуванні, порушивши кворум.

Під час наступного голосування Сейм ухвалив резолюцію з поправкою. Він був схвалений 14 грудня 231 голосом із 234 виборців.


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