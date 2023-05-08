Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок, 8 травня, заявив, що його країна вже поставила Україні 10 винищувачів МІГ-29.
Про це Блащак заявив в ефірі телеканалу TVP.
“Ми поставили десять МіГ-29 в Україну,” — сказав Блащак.
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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок, 8 травня, заявив, що його країна вже поставила Україні 10 винищувачів МІГ-29.
Про це Блащак заявив в ефірі телеканалу TVP.
“Ми поставили десять МіГ-29 в Україну,” — сказав Блащак.
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