Політика

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29

8 Травня 2023 19:12
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зброя, польща

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у понеділок, 8 травня, заявив, що його країна вже поставила Україні 10 винищувачів МІГ-29.

Про це Блащак заявив в ефірі телеканалу TVP.

“Ми поставили десять МіГ-29 в Україну,” — сказав Блащак.


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