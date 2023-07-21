Політика

Південно-Африканська Республіка запросило ордер на арешт Путіна

21 Липня 2023 19:05
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африка, путін

Міністерство юстиції ПАР нарешті запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.

Про це повідомляє News24.

Це сталося більш ніж через два місяці після того, як Департамент міжнародних відносин і співробітництва ПАР направив своїм колегам із правосуддя ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Ордер було видано на підставі відповідальності Путіна за воєнні злочини, вчинені під час вторгнення Росії в Україну.

Прокуратура звернулася до суду, щоб змусити уряд заарештувати Путіна, якщо він приїде в ПАР на саміт БРІКС, запланований на серпень у Йоганнесбурзі.

Однак після того, як уряд заявив, що Путін не поїде в ПАР, Мін’юст попросила суд зобов’язати виконати ордер на арешт у будь-який момент, коли російський диктатор приїде в країну.


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