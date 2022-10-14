Після критики з боку України Червоний хрест вимагає доступу до українських військовополонених

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених після вторгнення Росії в Україну. Заява пролунала після критики від президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Sky news.

У Вечірньому зверненні Зеленський зауважив, що представники МКЧХ жодного разу не відвідали сумнозвісну Оленівку. організації відзначили, що були готові це зробити “протягом декількох місяців”.

“Ми поділяємо розчарування щодо відсутності доступу до всіх військовополонених, які утримуються в рамках міжнародного збройного конфлікту між Росією та Україною”, – йдеться у заяві МКЧХ.

В організації відмітили, що Червоний хрест працює з лютого над доступом для перевірки умов утримання та поводження з військовополоненими.

“Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі тих, кого ми не змогли побачити.Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях – і були готові протягом місяців – відвідати Оленівську виправну колонію та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. До чого закликав Зеленський вночі”, – заявив МКЧХ.

Також Червоний Хрест додав, що попри отримання доступу на високому рівні влади, необхідні й практичні домовленості, які реалізовуються на місцях. Однак, у разі відмови, організація “не може отримати доступ силою”.