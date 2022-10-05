Політика

Пентагон не підтвердив повідомлення про переміщення російської ядерної зброї

5 Жовтня 2022 08:47
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ядерна зброя

Пентагон не має інформації, яка підтверджує повідомлення про те, що Росія може перевозити тактичну ядерну зброю залізницею.

Про це високопоставлена представниця Пентагону заявила у вівторок, повідомляє агентство Reuters.

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони з питань України і Росії, додала, що американські військові не бачать жодних ознак, щоб змінювати розміщення власних ядерних сил.

“У мене немає нічого іншого, окрім як даних з відкритих джерел”, – сказала Лора Купер.

Пентагон уважно стежить за ядерними силами Росії, що є основною частиною його місії з часів холодної війни.


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