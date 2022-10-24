Політика

Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару

24 Жовтня 2022 20:47
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ядерна зброя

На тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з “брудною бомбою” Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Про це журналістам у понеділок заявив представник оборонного відомства США.

За його словами, американські військові також наразі не бачать ознак того, що Росія вирішила використати іншу зброю масового ураження – біологічну чи ядерну.

Водночас там побачили готовність РФ підтримувати канали зв’язку.

Нагадаємо, протягом неділі міністр оборони РФ Сергєй Шойгу зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО – Франції, Туреччини й Британії, розповідаючи про українську “брудну бомбу”. А в понеділок глава Генштабу РФ Валерій Герасімов провів аналогічні телефонні розмови з британським і американським колегами.


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